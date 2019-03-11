Пермские власти обвинили подрядчиков в нарушении технологии при уборке снега с тротуаров

СЕГОДНЯ 12:53 2019-03-11T12:53:37+03:00

Изменить размер текста: A A

По информации управления внешнего благоустройства администрации Перми, за 8-10 марта, подрядчики использовали 921 тонну противогололедных материалов, с начала зимнего содержания – 32,5 тысячи тонн.

- В ряде районов зафиксировано, что подрядчики допускают нарушения технологического цикла, что приводит к образованию скользкости., - заявили в пресс-службе администрации города. - Об этом пермяки сообщают в социальных сетях. При обнаружении наката на тротуарах подрядным предприятиям выдавались указания по подсыпке тротуаров.

Технологический цикл – это обработка противогололедными материалами с последующим прометанием.

Также чиновники отчитались, что в Индустриальном районе в праздники выполнялись работы по улицам Мира, Качалова, Снайперов, Карпинского, Космонавта Леонова, шоссе Космонавтов и другим. В Ленинском районе были обработаны улицы Екатерининская, Луначарского, Ленина и другие. В Орджоникидзевском районе выявлено более 15 замечаний по тротуарам, автобусным остановкам и пешеходным переходам по улицам Вильямса, Гайвинская, Александра Щербакова, Академика Веденеева – там не была произведена своевременная подсыпка противогололедными материалами. Подрядчику выписаны предписания об устранении выявленных замечаний. В Ленинском районе были составлены предписания по улицам Монастырская и Пушкина, все замечания были устранены в срок.

Сейчас главная задача подрядных организаций – не допустить образования наката и гололеда на дорогах, заездных карманах общественного транспорта, пешеходных переходах и тротуарах. Вторая важнейшая задача для подрядчиков – сосредоточиться на вывозе снега с улиц города, а также прочищать ливневку для отвода воды с проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU