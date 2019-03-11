2019-03-11T12:43:06+03:00
Общество

В Перми женщина, которая не смогла уехать в отпуск из-за болезни ребенка, отсудила деньги за путевку

Она не дождалась денег у туроператора
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Пермячка купила путевку в 2018 году. Но поехать в отпуск не смогла из-за того, что у нее госпитализировали ребенка. Она попросила у турагента вернуть деньги, предоставив все документы.

Но, как нам сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда, денежные средства возвращены в незначительной сумме. Женщине сообщили, что после выплаты штрафа оставшуюся сумму перечислит туроператор. Она обращалась и к турагенту, туроператорам, однако денежные средства не возвращены.

Тогда женщина обратилась в суд. Она потребовала выплатить ей стоимость путевки в размере 31 516 рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, штраф в размере 70 тысяч 600 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 15 тысяч рублей.

Суд признал ее требования законными и удовлетворил иск частично – взыскал стоимость путевки, компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей, штраф 18 тысяч рублей, расходы на оплату адвоката - 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минстрой РФ включил Пермь и Березники в список городов-пилотов федерального проекта «Умный город»
В Прикамье детей с ранними стадиями рака отправят на лечение за счёт средств резервного фонда
«Свободу Мишке». Удивленные пермяки обнаружили у ДК Гагарина живого медведя
Пермяку, который избил и закрыл на балконе полуторагодовалого ребенка, дали 10 суток ареста
«Просто утро понедельника в Березниках». В Прикамье полиция проводит проверку по факту драки кондуктора с пассажиркой
Пермские власти обвинили подрядчиков в нарушении технологии при уборке снега с тротуаров
«Вынесли модный приговор». В Прикамье судебные приставы по интернету разыскали должницу, которая продавала вещи
В Перми избитый и оставленный на балконе малыш находится в нейрохирургии детской краевой больницы
В Прикамье пьяный пассажир такси отказался платить и попытался угнать авто
В Перми состоится «Ярмарка недвижимости»
«Сбил на машине и уехал». В Перми спасают лисенка Фокса, которой умирал на дороге