В Перми женщина, которая не смогла уехать в отпуск из-за болезни ребенка, отсудила деньги за путевку

СЕГОДНЯ 12:43 2019-03-11T12:43:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Пермячка купила путевку в 2018 году. Но поехать в отпуск не смогла из-за того, что у нее госпитализировали ребенка. Она попросила у турагента вернуть деньги, предоставив все документы.

Но, как нам сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда, денежные средства возвращены в незначительной сумме. Женщине сообщили, что после выплаты штрафа оставшуюся сумму перечислит туроператор. Она обращалась и к турагенту, туроператорам, однако денежные средства не возвращены.

Тогда женщина обратилась в суд. Она потребовала выплатить ей стоимость путевки в размере 31 516 рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, штраф в размере 70 тысяч 600 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 15 тысяч рублей.

Суд признал ее требования законными и удовлетворил иск частично – взыскал стоимость путевки, компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей, штраф 18 тысяч рублей, расходы на оплату адвоката - 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU