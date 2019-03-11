2019-03-11T12:17:10+03:00
Общество

«Вынесли модный приговор». В Прикамье судебные приставы по интернету разыскали должницу, которая продавала вещи

Женщина сама сообщила адрес, не почувствовав подвоха
Константин КЯКИНЕН
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фото: УФССПфото: УФССП
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В Добрянке судебные приставы разыскали должницу, которая взяла кредитов на 500 тысяч рублей и исчезла. По указанному адресу она не проживала, от встреч с судебными приставами уклонялась. Инспекторы объявили ее в розыск.

- В одной из социальных сетей был обнаружен аккаунт должницы, там же от ее имени было размещено объявление о продаже вещей, - рассказали в пресс-службе ФССП России по Пермскому краю. - Судебный пристав написала сообщение о желании купить одежду, но сказала, что ей нужно предварительно примерить наряды. Женщина согласилась и дала адрес, по которому необходимо подойти. Именно туда и направились сотрудники ведомства.

Должнице пришлось давать объяснение о причинах неуплаты задолженности. Фактическое место жительства должницы установлено, работой по взысканию долга уже занимается судебный пристав-исполнитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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