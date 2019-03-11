2019-03-11T11:07:15+03:00
Общество

В Прикамье пьяный пассажир такси отказался платить и попытался угнать авто

Но через несколько метров он врезался в шлагбаум
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Андрей ГРЕЧАННИК
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В Губахе пьяный мужчина пытался угнать машину такси. Ночью таксист приехал на вызов. Он доставил пьяного пассажира на место, но он отказался платить.

- Между мужчинами произошел конфликт, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - Воспользовавшись тем, что дверь автомобиля открыта, а ключ находится в замке зажигания, мужчина пересел на водительское сидение и тронулся с места. Проехав несколько метров, он врезался в шлагбаум.

35-летний житель Губахи задержан сотрудниками полиции. Установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности, не работает. В настоящее время продолжается предварительное расследование.

Тем временем мы сообщали, что в Прикамье столкнулись два пассажирских автобуса. Авария произошла в Березниках 9 марта. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, вечером по улице Пятилетки двигался «ПАЗ» под управлением 41-летнего водителя. Он допустил занос задней части и выехал на встречку, где столкнулся с автобусом «Сетра».

ИСТОЧНИК KP.RU

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