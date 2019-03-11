2019-03-11T09:52:00+03:00
Общество

«Сбил на машине и уехал». В Перми спасают лисенка Фокса, которой умирал на дороге

Неравнодушные пермяки подобрали умирающего зверька и увезли в ветклинику
Константин КЯКИНЕН
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фото: Zoohelp Антидогхантер Пермь.фото: Zoohelp Антидогхантер Пермь.
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В Перми ветеринары борются за жизнь маленького лисенка. Зверька нашли на дороге, его привезли в клинику. Ему дали кличку Фокс. Как сообщает руководитель станции скорой помощи для животных Семен Филипповский у лисенка перелом таза. Кроме того, у него сильное переохлаждение. Неизвестно, сколько он пролежал на дороге.

Сейчас, по словам ветеринаров, он находится на карантине, под капельницей. Необходимо проверить – нет у животного бешенства. После этого его перевезут на станцию скорой помощи животным.

Перечислить любую посильную сумму можно по реквизитам группы Антидогхантер ПермьZoohelp в группе «ВКонтакте».

Ранее мы рассказывали еще об одном случае жестокого обращения с животным. 13 декабря в Соликамске по дороге ехал автомобиль. К машине за поводок была привязана собака, она еле волочилась за машиной. Водителя остановили и потребовали прекратить издеваться над животным. Позже выяснилось, что мужчина якобы привязал собаку к машине, потому что она бросилась на его друга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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