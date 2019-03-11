2019-03-11T09:37:20+03:00
Общество

В Перми пройдет прямая линия для родителей дошколят

Комплектование мест в детских садиках начнется 1 апреля
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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12 марта с 11:00 до 12:00 в городском call-центре состоится прямая телефонная линия с участием начальника департамента образования города Людмилы Сериковой по вопросам приема детей в детский сад. Задать свой вопрос можно будет по телефону 2-059-059.

Родителям, желающим в этом году определить своего малыша в детский сад, необходимо подойти в районный отдел образования по месту жительства и предоставить - льготу на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в детский сад, А также- медицинские показания ребенка для определения в группы оздоровительной направленности или заключение психолого-медико-педагогической комиссии для записи в группы компенсирующей направленности.

Ожидается, что в этом году в детские сады пойдут порядка 15 тысяч детей. Распределение детей в детские сады будет организовано по дате рождения. Комплектование детских садов на 2019-2020 учебный год пройдет с 1 апреля по 30 мая в дошкольных образовательных учреждениях.

Напомним, в Перми действует 131 учреждение дошкольного образования, а также 55 частных детских садов.

Узнать, в какой детский сад пойдёт ребенок, родители смогут в личном кабинете на дошкольном портале, а также по телефону, почте или электронной почте. Специалист детского сада назначит удобное время для посещения и подачи заявления.

Кроме этого, родители могут получить консультацию непосредственно в городском департаменте образования по телефону 212-98-47 или по электронной почте do@gorodperm.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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