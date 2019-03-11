2019-03-11T09:11:06+03:00
Происшествия

В Прикамье два человека погибли на пожаре в частном доме

Причиной возгорания стало неосторожность при курении погибшего хозяина дома
Константин КЯКИНЕН
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86, 52 ПСЧ по Чернушинскому МР86, 52 ПСЧ по Чернушинскому МР
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11 марта в 1.20 пожарные выехали в село Павловка Чернушинского района. Там горел частный дом на улице Центральной. Прибыв на место возгорания через четыре минуты, огнеборцы обнаружили, что горит крыша дома и дощаный пристрой. Жилые помещения были все в дыму.

В ходе тушения пожара, в доме были обнаружены тела погибших людей: 53-летнего мужчины и 56-летней женщины, - сообщили в пожарной части Чернушинского района. – Больше пострадавших нет.

По предварительной информации, причиной пожара стала: неосторожность при курении погибшего хозяина дома.

Ранее мы писали, что в Прикамье на пожаре пострадала 95-летняя женщина. Как сообщили в пожарной охране Чусового, горела квартира на первом этаже двухэтажного здания по ул. Школьной, 16. Пожарные спасли 6 человек, 95-летней хозяйке горящей квартиры была оказана медицинская помощь. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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