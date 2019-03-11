2019-03-11T09:01:30+03:00
Общество

В Перми построят новый муниципальный приют на 350 животных

Он будет расположен на площади в один гектар на улице Верхнемуллинской, 106а.
Константин КЯКИНЕН
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фото: пресс-служба администрации Пермифото: пресс-служба администрации Перми
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В 2019 году начнется строительство нового муниципального приюта для безнадзорных животных. Он будет расположен на улице Верхнемуллинской, 106а и рассчитан на 350 собак. Строительство планируется окончить в 2020 году.

Планируется, что на площади в один гектар в приюте будут построены более 100 вольеров для содержания собак, а также вольеры для содержания животных на карантине. Кроме того, он будет оборудован системой видеонаблюдения.

Также будут оборудованы операционные и послеоперационные помещения, площадка для выгула собак.

Тем временем, МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» проводит активную работу по поиску новых хозяев для собак. С начала года 205 питомцев приюта обрели новых хозяев.

На сайте «Природа города Перми» каждый желающий может посмотреть фотографии собак и выбрать себе друга.

Напомним, информацию о местах нахождения безнадзорных собак необходимо направлять по электронной почте: otlov.perm@mail.ru или оставлять по телефону: 263-14-94.

ИСТОЧНИК KP.RU

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