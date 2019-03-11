В Перми осудили мужчину, который прибрал к рукам бесхозную банковскую карточку

СЕГОДНЯ 08:28 2019-03-11T08:28:37+03:00

Он потратил 14 тысяч рублей

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В Дзержинском районе Перми покупатель забыл банковскую карточку в терминале на АЗС. Сотрудники автозаправки взяли карточку и положили на видное место. Мужчина, выйдя из машины, увидел карточку и забрал ее себе.

Дома он с помощью украденной банковской карты совершил покупки в интернет-магазине. Он ввел реквизиты и оплатил товары на сумму свыше 14 тысяч рублей.

- Потерпевший обнаружил списание денежных средств и сообщил о случившемся в полицию, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - По горячим следам стражи порядка задержали любителя быстрой наживы.

Суд назначил виновному наказание в виде 1,5 лет лишения свободы (условно) со штрафом в размере 20 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Тем временем, в Перми шесть лет колонии получил председатель ЖСК, который присвоил деньги пайщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU