2019-03-11T07:34:31+03:00
Спорт

Елизавета Безгодова, представляющая Пермский край, стала бронзовым призером Универсиады в парном могуле

А прикамский спортсмен Владислав Киселев собрал полный комплект медалей в спортивном ориентировании
Константин КЯКИНЕН
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фото: федерация фристайла Россиифото: федерация фристайла России
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Российская спортсменка Елизавета Безгодова, представляющая Пермский край, выиграла малый финал у своей соотечественницы Антонины Дяткиной и стала бронзовым призером Всемирной Универсиады в Красноярске.

Воспитанница спортшколы «Огонек» им. Л.Д. Постникова своим результатом осталась довольна. В субботу в индивидуальных соревнованиях Безгодова стала шестой.

- Конечно, довольна сегодня, вчера стала шестой и была очень разочарована, не хотела плакать, но слезы сами текли, - цитирует спортсменку краевое министерство спорта. - Сначала расстроилась, но потом подбодрила себя, что нужно обязательно доказать сегодня, что я могу порадовать маму и сестру.

Тем временем, прикамец Владислав Киселев выиграл бронзовую медаль в спортивном ориентировании на лыжах на средней дистанции в рамках Всемирной зимней Универсиады в Красноярске. Таким образом, у нашего спортсмена полный комплект наград: ранее он завоевал золото и серебро Студенческих игр, став первым в истории победителем студенческих игр в этом виде спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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