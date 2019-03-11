2019-03-11T07:19:34+03:00
Происшествия

Управляющая компания, которая выставила многомиллионную платежку пермяку, принесла извинения

Ошибка произошла из-за сбоя в программе
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В Перми жителю дома по улице Павла Соловьева, 6, пришла платежка с астрономическими суммами. Мужчина, который проживает в квартире один, должен был заплатить более двух миллионов рублей.

Управляющая компания «Свой дом» принесла публичные извинения. По их словам, «долг» появился из-за сбоя в программе, ошибка устранена и произведена корректировка начислений.

- Собственник действительно проживает в квартире один, - сообщили в управляющей компании. – Ему принесены извинения.

В краевом министерстве ЖКХ напоминают, что если вы сомневаетесь правильности начислений платы за жилищно-коммунальные услуги, то вправе обратиться с заявлением в Инспекцию государственного жилищного надзора. К заявлению необходимо приложить платежные документы. При наличии неверных начислений ИГЖН сделает перерасчёт.

Ранее мы писали, что полиция прокомментировала ситуацию с пермяком, в чьей квартире «прописали» 4 тысячи человек

ИСТОЧНИК KP.RU

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