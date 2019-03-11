Биатлонист из Прикамья Гараничев пробежал лишний штрафной круг в гонке преследования на чемпионате мира

СЕГОДНЯ 06:50 2019-03-11T06:50:23+03:00

Российский спортсмен сам себя лишил возможности побороться за медали

Изменить размер текста: A A

- Простите, - извинился перед болельщиками наш спортсмен в своем Инстаграме.

Из-за собственной невнимательности Евгений Гараничев лишил себя возможности побороться за медали на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Из-за собственной невнимательности Евгений Гараничев финишировал девятым.

Спортсмен прошел лишний штрафной круг после четвертого рубежа. Россиянин попал в габарит. Мишень медленно закрывалась, и Гараничев ушел на трассу раньше и этого не увидел. Спортсмен решил, что у него два промаха и пробежал два штрафных круга вместо одного.

Победу в гонке преследования одержал украинец Дмитрий Пидручный, вторым стал норвежец Йоханнес Бё, досрочно выигравший общий зачет Кубка мира, третьим - француз Кентен Фийон Майе.

Напомним, что на февральском этапе Кубка мира в США Гараничев пропустил гонку преследования, опоздав на старт.

Тем не менее, Евгений Гараничев не будет наказан за лишний штрафной круг, своей невнимательностью он наказал себя сам. Такое мнение ТАСС высказал глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

ИСТОЧНИК KP.RU