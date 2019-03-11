2019-03-11T06:31:10+03:00
Происшествия

Кунгурские спасатели оказали помощь четырехлетнему малышу

У мальчика застрял палец в игрушке
Константин КЯКИНЕН
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фото: КУнгурская городская служба спасенияфото: КУнгурская городская служба спасения
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В Кунгуре 9 марта вечером спасателей вызвала мама четырехлетнего мальчика. Ребенок играл в квартире на ул. Детская и у него застрял палец в игрушке.

Спасатели сняли игрушку с пальца малыша с помощью слесарного инструмента. Медицинская помощь ребенку не понадобилась. Родители поблагодарили спасателей за помощь, сообщили в Кунгурской городской службе спасения.

Тем временем, в паблике «ЧП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ» сообщили о жестоком избиении 2-летнего ребенка.

- Сожитель (не отец ребенка) избил 2-летнего малыша и выставил его на балкон, - пишет пермячка. – У ребенка обморожение. Этот кошмар длился около 4 часов, пока мать отсутствовала. А еще он выбросил с балкона коляску. Я вызвала полицию, ребенка увезли на «скорой» в больницу.

Мы будем следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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