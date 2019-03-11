2019-03-11T06:13:10+03:00
Происшествия

Минсельхоз Прикамья: массового падежа скота в Соликамске нет

В ходе проверки в земляной яме обнаружили две мертвых коровы и пять телят
Константин КЯКИНЕН
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Фото предоставлено: ГУБВК «Соликамская СББЖ»Фото предоставлено: ГУБВК «Соликамская СББЖ»
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Накануне мы сообщили о том, что на ферме в Прикамье обнаружили тела мертвых коров. По словам автора поста в местном паблике, поголовье с 2000 довели до 200. Еще каждый день гибнут по 5-10 коров. Заморенных животных так и оставляют лежать на земле.

На молочно-товарной ферме СПК «Северный» в ходе проверки в земляной яме обнаружены трупы 2 коров и 5 телят.

- При осмотре животных признаки инфекционных заболеваний отсутствуют, - сообщили в краевом Минсельхозе. - Будет проведена дополнительная ветеринарно-санитарная экспертизы, отобран биологический материал. Туши павших животных не были утилизированы, поскольку своевременно не был завезен топливный материал для обеспечения утилизации в специально оборудованной для этих целей биотермической яме.

Также в ведомстве отметили, что массового падежа скота на сельхозпредприятии нет. По сообщению представителя государственной ветеринарной службы, корма имеются в достаточном количестве. Поскольку корма были заготовлены в августе-сентябре прошлого года, они имеют низкую питательность.

- К ухудшению условий кормления, содержания крупного рогатого скота привели управленческие проблемы на сельхозпредприятии, которые возникли не вчера, а существуют уже не первый год, - сообщили в Минсельхозе. – На следующей неделе будет организована встреча руководства предприятия с представителями ветеринарной инспекции края и представителя отдела сельского хозяйства Соликамского городского округа

ИСТОЧНИК KP.RU

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