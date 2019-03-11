«Парма» уступила в десятом матче Единой Лиги ВТБ подряд

СЕГОДНЯ 05:58 2019-03-11T05:58:45+03:00

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«Парма» хорошо начала матч, но не смогла довести его до победы. Латвийский ВЭФ сумел переломить ход неудачной складывающейся игры и победил 78:73. После этого поражения пермяки практически потеряли шансы попасть в плей-офф.

После первой половины игры пермяки выигрывали 45:41, но сразу после перерыва гостям удался спурт – 8:0. Пермяки ответили и сумели уйти на последний перерыв с преимуществом в три очка - 62:59. Кульминацией встречи стала концовка матча. За 4 минуты до конца наши парни вели +7. Но у ВЭФа включились Аусейс и Дюрэм, которые вдвоём смогли организовать рывок 8:0. Кроме того, судьи усмотрели у Жукаускаса неспортивный фол. Рижане по максимуму воспользовались этой возможностью и установили окончательный счёт 73:78.

- Команда сильно расстроена, парни очень хотели выиграть этот матч, - отметил и.о. главного тренера пермяков Вячеслав Шушаков. - Кто-то смог справиться с таким настроем на победу, а кто-то нет. Наши пятые «номера» чисто психологически не смогли себя правильно подвести к игре, поэтому в этом аспекте игры у нас был провал. Также большая надежда была на то, что Саша Платунов поддержит заданный темп, но к сожалению, он не смог найти себя в этом матче. Игра была тяжелой также из-за того, что мы не смогли увеличить заданный нами темп. В итоге в 4 четверти это сказалось на кондиции тех игроков, которые провели больше игрового времени на площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU