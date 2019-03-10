«Это была ошибка». Полиция прокомментировала ситуацию с пермяком, в чьей квартире «прописали» 4 тысячи человек

СЕГОДНЯ 20:09 2019-03-10T20:09:07+03:00

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Несколько дней назад в telegram-канале Mash появилась информация о том, что у пермяка в двухкомнатной квартире прописали четыре тысячи человек. Ему пришла квитанция, в которой значилось, что мужчина должен заплатить 2 миллиона рублей кварплаты. Позже в УК пообещали исправить ситуацию и выписать всех жильцов, но пока не известно, когда это произойдет.

На сайте ГУ МВД России по Пермскому краю появился официальный комментарий о ситуации.

- По информации, размещенной в СМИ, был зарегистрирован материл проверки, - сообщается на сайте. - Установлено, что данная ситуация произошла из-за ошибки работников управляющей компании. В ходе проверки информация о том, что в квартире прописаны 4 тысячи человек, не подтвердилась.

Также на странице Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края в Facebook подтвердили, что это была ошибка программы:

- «Долг» появился из-за сбоя в программе, ошибка устранена и произведена корректировка начислений.

ИСТОЧНИК KP.RU