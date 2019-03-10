«Занесло на дороге». В Прикамье столкнулись два пассажирских автобуса

СЕГОДНЯ 17:21 2019-03-10T17:50:43+03:00

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9 марта в Березниках произошла авария с участием автобусов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, вечером по улице Пятилетки двигался «ПАЗ» под управлением 41-летнего водителя. Он допустил занос задней части и выехал на встречку, где столкнулся с автобусом «Сетра».

- Транспортные средства получили механические повреждения, - сообщили в пресс-службе. – Пострадавших в аварии нет. Сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее мы рассказывали о том, что утром 12 февраля в автобусе №77 кондуктор напала на пенсионерку. Пожилая пермячка предъявила проездной, но кондуктор все равно требовала заплатить за проезд. Она стала толкать женщину, которая попыталась выйти из автобуса, и исцарапала все лицо. Водитель стал поддерживать кондуктора, но в итоге открыл дверь и выпустил пенсионерку на остановке. Пострадавшей пермячке позже принесли извинения.

ИСТОЧНИК KP.RU