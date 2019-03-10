2019-03-10T17:50:43+03:00
Происшествия

«Занесло на дороге». В Прикамье столкнулись два пассажирских автобуса

К счастью, пострадавших нет
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото из паблика "Подслушано Березники"Фото из паблика "Подслушано Березники"
Изменить размер текста:

9 марта в Березниках произошла авария с участием автобусов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, вечером по улице Пятилетки двигался «ПАЗ» под управлением 41-летнего водителя. Он допустил занос задней части и выехал на встречку, где столкнулся с автобусом «Сетра».

- Транспортные средства получили механические повреждения, - сообщили в пресс-службе. – Пострадавших в аварии нет. Сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее мы рассказывали о том, что утром 12 февраля в автобусе №77 кондуктор напала на пенсионерку. Пожилая пермячка предъявила проездной, но кондуктор все равно требовала заплатить за проезд. Она стала толкать женщину, которая попыталась выйти из автобуса, и исцарапала все лицо. Водитель стал поддерживать кондуктора, но в итоге открыл дверь и выпустил пенсионерку на остановке. Пострадавшей пермячке позже принесли извинения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Это была ошибка». Полиция прокомментировала ситуацию с пермяком, в чьей квартире «прописали» 4 тысячи человек
Прокуратура установит, кто виновен в некачественной уборке льда и снега с улиц Перми
«Избил малыша и выставил на балкон». В соцсетях сообщили об издевательствах над 2-летним ребенком в Перми
«Они умирают от голода». В соцсетях сообщили о том, что на ферме в Прикамье обнаружили тела мертвых коров
«Мы вам поможем». Маму девочки, которую 8 марта оставили в беби-боксе в Перми, просят откликнуться
«Слов нет». Пользователей соцсетей шокировало фото с подростком, висящим на перилах балкона многоэтажки
«Просто ждал дочь». В Перми охранник торгового центра сломал нос подвыпившему мужчине
В Прикамье на пожаре пострадала 95-летняя женщина
В Прикамье в ДТП серьезно пострадала 8-летняя девочка