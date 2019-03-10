Прокуратура установит, кто виновен в некачественной уборке льда и снега с улиц Перми

СЕГОДНЯ 14:47 2019-03-10T14:50:40+03:00

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В связи с тем, что с 6 по 9 марта в прокуратуру обращались пострадавшие от гололеда пермяки, было принято решение провести проверку.

- В ходе надзорных мероприятий будет проверена своевременность очистки кровель домов, расчистки тротуаров, автомобильных дорог, придомовых территорий от снега и наледи, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. - Каждому факту травматизма граждан, действиям (бездействию) ответственных должностных лиц будет дана правовая оценка, при наличии оснований - приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, в праздники пермяки в соцсетях возмущались тем, что на тротуарах нет асфальта, а сплошной лед. За три дня пермяки из-за травм от гололеда вызывали «скорую» 134 раза. Как сообщили в пресс-службе «скорой помощи», травмы типичны для падений: ушибы, переломы конечностей, подозрения на ЧМТ.

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За три дня пермяки из-за травм от гололеда вызывали «скорую» 134 раза (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU