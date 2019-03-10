2019-03-10T14:33:45+03:00
Происшествия

«Избил малыша и выставил на балкон». В соцсетях сообщили об издевательствах над 2-летним ребенком в Перми

Ребенка увезли на «скорой» в больницу
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В паблике «ЧП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ» сообщили о жестоком избиении 2-летнего ребенка.

- Сожитель (не отец ребенка) избил 2-летнего малыша и выставил его на балкон, - пишет пермячка. – У ребенка обморожение. Этот кошмар длился около 4 часов, пока мать отсутствовала. А еще он выбросил с балкона коляску. Я вызвала полицию, ребенка увезли на «скорой» в больницу.

На видео, которое автор прикрепила к посту, видно, что мужчина подходит к стене, начинает неадекватно пинать ее ногой, а затем уходит.

- Сейчас задержанный мужчина находится в дежурной части, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Мальчик - в больнице. Мы проводим проверку по данному факту.

Мы будем следить за развитием событий.

Ранее мы рассказывали о том, что в Краснокамске от голода скончалась 14-летняя девочка. И в школе, и соседи по дому видели, что ребенок голодает, но не сделали ничего, чтобы ее спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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