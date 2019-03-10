«Они умирают от голода». В соцсетях сообщили о том, что на ферме в Прикамье обнаружили тела мертвых коров
В паблике «Подслушано Соликамск» появился пост о том, что на одной из ферм умирают коровы.
- Поголовье с 2000 довели до 200, - пишет автор. – Еще каждый день гибнут по 5-10 коров. Заморенных животных так и оставляют лежать на земле. Может эта информация дойдет до прокурора, министра сельского хозяйства и губернатора.
Депутат Илья Кузьмин, на которого не так давно было совершено покушение, на своей странице написал, что займется этой проблемой.
Ранее мы рассказывали еще об одном случае жестокого обращения с животным. 13 декабря в Соликамске по дороге ехал автомобиль. К машине за поводок была привязана собака, она еле волочилась за машиной. Водителя остановили и потребовали прекратить издеваться над животным. Позже выяснилось, что мужчина якобы привязал собаку к машине, потому что она бросилась на его друга.
ИСТОЧНИК KP.RU