«Они умирают от голода». В соцсетях сообщили о том, что на ферме в Прикамье обнаружили тела мертвых коров

СЕГОДНЯ 10:23 2019-03-10T10:29:33+03:00

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В паблике «Подслушано Соликамск» появился пост о том, что на одной из ферм умирают коровы.

- Поголовье с 2000 довели до 200, - пишет автор. – Еще каждый день гибнут по 5-10 коров. Заморенных животных так и оставляют лежать на земле. Может эта информация дойдет до прокурора, министра сельского хозяйства и губернатора.

Депутат Илья Кузьмин, на которого не так давно было совершено покушение, на своей странице написал, что займется этой проблемой.

Ранее мы рассказывали еще об одном случае жестокого обращения с животным. 13 декабря в Соликамске по дороге ехал автомобиль. К машине за поводок была привязана собака, она еле волочилась за машиной. Водителя остановили и потребовали прекратить издеваться над животным. Позже выяснилось, что мужчина якобы привязал собаку к машине, потому что она бросилась на его друга.

ИСТОЧНИК KP.RU