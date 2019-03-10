2019-03-10T10:29:33+03:00
Общество

«Они умирают от голода». В соцсетях сообщили о том, что на ферме в Прикамье обнаружили тела мертвых коров

По словам автора, тела даже не убирают
Елена КОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В паблике «Подслушано Соликамск» появился пост о том, что на одной из ферм умирают коровы.

- Поголовье с 2000 довели до 200, - пишет автор. – Еще каждый день гибнут по 5-10 коров. Заморенных животных так и оставляют лежать на земле. Может эта информация дойдет до прокурора, министра сельского хозяйства и губернатора.

Депутат Илья Кузьмин, на которого не так давно было совершено покушение, на своей странице написал, что займется этой проблемой.

Ранее мы рассказывали еще об одном случае жестокого обращения с животным. 13 декабря в Соликамске по дороге ехал автомобиль. К машине за поводок была привязана собака, она еле волочилась за машиной. Водителя остановили и потребовали прекратить издеваться над животным. Позже выяснилось, что мужчина якобы привязал собаку к машине, потому что она бросилась на его друга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура установит, кто виновен в некачественной уборке льда и снега с улиц Перми
«Избил малыша и выставил на балкон». В соцсетях сообщили об издевательствах над 2-летним ребенком в Перми
«Мы вам поможем». Маму девочки, которую 8 марта оставили в беби-боксе в Перми, просят откликнуться
«Слов нет». Пользователей соцсетей шокировало фото с подростком, висящим на перилах балкона многоэтажки
«Просто ждал дочь». В Перми охранник торгового центра сломал нос подвыпившему мужчине
В Прикамье на пожаре пострадала 95-летняя женщина
В Прикамье в ДТП серьезно пострадала 8-летняя девочка
В пермской высотке рухнула крыша балкона на техническом этаже
В Прикамье на пожаре спасли шесть человек
В Перми шесть лет колонии получил председатель ЖСК, который присвоил деньги пайщиков
Из-за коммунальной аварии подтопило Южную дамбу в Перми
"Избил, поджег, а потом вызвал "скорую". Задержан пермяк, который причинил смертельные травмы своей жене
Куда пермякам жаловаться на снег, который не убирают во дворах и с крыш домов
Денис Мацуев пригласил в Пермь 100 молодых музыкантов
В Перми из-за аварии со смертельным исходом пришлось перекрыть Восточный обход
Спустя 9 лет в Перми осудили насильника, который надругался над 77-летней пенсионеркой
Подарки новорождённым в Прикамье начнут выдавать в День защиты детей
«Скорая помощь»: 7 человек получили травмы из-за гололеда в Перми
«Может по улицам в каске ходить?» В соцсетях опубликовали фото, на котором с крыши дома Перми свисают перила
Житель Прикамья осужден за двойное убийство
Третий Пермский международный марафон пройдет в начале сентября
В Прикамье женщина на «Гетце» врезалась в КамАЗ, пассажир легковушки погиб
В Перми госпитализировали детей из детского садика с диагнозом «сальмонеллез»
В Прикамье закрыли детский сад с гнилой крышей
В Перми водитель, насмерть сбивший корову, подал в суд на владельца животного
Пермяк, получивший травму ноги в крымском аквапарке «Банановая республика», отсудил компенсацию
В центре Перми снег с крыши повредил несколько машин, припаркованных у дома