«Мы вам поможем». Маму девочки, которую 8 марта оставили в беби-боксе в Перми, просят откликнуться

СЕГОДНЯ 10:07 2019-03-10T10:07:34+03:00

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Днем 8 марта в беби-боксе в МСЧ № 9 оставили новорожденную девочку. Ее пуповина была перевязана красной ниткой, так как на свет малышка появилась в домашних условиях. Вес ребенка - 3542 гр, рост 51 см. Сейчас девочку осматривают врачи, проверяют, есть ли у нее проблемы со здоровьем.

- Мы очень просим маму малыша или его родственников откликнуться! – пишет на своей странице руководитель благотворительного фонда «Колыбель надежды» Елена Котова. - Мы призываем еще раз обдумать свое решение и попытаться вернуть ребенка! Не бойтесь осуждения. Наша задача – помочь вам найти выход из сложной жизненной ситуации. Выход есть всегда! А вот возможность возвращения малыша сильно ограничена временем! Мы готовы оказать вам помощь.

Уже скоро для девочки начнут искать новую семью. Поэтому родителей очень просят обратиться в фонд (телефоны: 8-919-70-23-999, 8-912-481-48-00, 2444499), написать на почту 2444499@mail.ru или в органы опеки.

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ИСТОЧНИК KP.RU