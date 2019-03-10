«Слов нет». Пользователей соцсетей шокировало фото с подростком, висящим на перилах балкона многоэтажки

СЕГОДНЯ 08:14 2019-03-10T08:18:57+03:00

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В паблике «Подслушано Пермь» появилась фотография, на которой видно, что подросток висит на балконных перилах многоэтажки, а рядом стоят его друзья. Автор поста утверждает, что все это происходило в микрорайоне Гайва на улице Писарева.

«Слов нет», «Бедные родители», «Автор, вы вызвали полицию?», - возмущаются в комментариях пользователи соцсетей.

Ранее мы рассказывали о том, что подростки избили 10-летнего мальчика у торгового центра. 17 февраля в соцсетях появился пост матери, которая рассказала, что группа подростков избила ее 10-летнего сына. Избиение прекратил оказавшийся рядом молодой человек. Только после его вмешательства подростки отступились от своей жертвы. Спустя несколько дней в полиции сообщили, что установили личности нападавших подростков. Стражи порядка возбудили административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU