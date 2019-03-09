«Просто ждал дочь». В Перми охранник торгового центра сломал нос подвыпившему мужчине

СЕГОДНЯ 08:45 2019-03-09T08:45:49+03:00

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В Перми охранник торгового центра «Шоколад» разбил нос посетителю, который был нетрезв и не хотел уходить из магазина. Он говорил, что ждет дочь, которая работает в торговом центре. Не согласившись покинуть торговый центр, мужчина отмахнулся и это не понравилось охраннику. Он повалил мужчину на пол и нанес удар по носу. Очевидцы вызвали мужчине «скорую». Кроме того, в магазин приехала полиция и доставила пострадавшего и охранника в отделение, где они написали объяснительные. У мужчины оказался сломан нос.

Полиция проводит проверку инцидента.

Ранее мы писали, что в Перми 83-летнюю пенсионерку, которую избила и поцарапала кондуктор, могут привлечь к ответственности. Протоколы об административном правонарушении будут направлены в суд. Пенсионерка предъявила проездной, но кондуктор все равно требовала заплатить за проезд. Она стала толкать женщину, которая попыталась выйти из автобуса, и исцарапала все лицо. В то же время кондуктор заявила, что пожилая женщина испинала ей все ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU