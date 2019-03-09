В Прикамье на пожаре пострадала 95-летняя женщина

СЕГОДНЯ 08:00 2019-03-09T08:00:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожар произошел 8 марта в Чусовом. Как сообщили в пожарной охране города, горела квартира на первом этаже двухэтажного здания по ул. Школьной, 16. Пожарные спасли 6 человек, 95-летней хозяйке горящей квартиры была оказана медицинская помощь. Погибших нет.

МЧС России призывает строго соблюдать требования пожарной безопасности. В случае пожара нужно немедленно сообщить о возгорании в дежурную часть пожарной охраны (01, с моб. 101), затем вывести всех на улицу, отключить электроэнергию и принять посильные меры к тушению пожара.

Ранее мы писали, что задержан пермяк, который причинил смертельные травмы своей жене. Женщина скончалась в больнице. В тот день мужчина был сильно пьян, сначала он избил свою 63-летнюю гражданскую жену, а потом поджег зажигалкой ее одежду. В результате женщина получила ожоги лица и тела. Преступник сам потушил горящую одежду и побежал к соседям за помощью. Жители дома вызвали "скорую", потерпевшую госпитализировали, но 22 января женщина скончалась в больнице от полученных ожогов.

ИСТОЧНИК KP.RU