В Прикамье в ДТП серьезно пострадала 8-летняя девочка

СЕГОДНЯ 07:45 2019-03-09T07:45:29+03:00

С травмами груди она госпитализирована в больницу

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Авария произошла 8 марта около 12 часов в Березниках. 71-летний водитель автомобиля «Ford-Focus» у дома №31 по улице Юбилейная на регулируемом перекрестке при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Hyundai-Solaris» под управлением 41-летнего водителя. Произошло столкновение.

В результате ДТП пострадали 69-летняя пассажирка автомобиля «Ford-Focus» и 8-летняя девочка, которая находилась в «Hyundai-Solaris». С травмами груди несовершеннолетняя госпитализирована в городскую больницу №1 Березников.

По факту ДТП отделом МВД России по Березниковскому городскому округу проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Перми из-за аварии со смертельным исходом пришлось перекрыть Восточный обход. На кольце-развязке возле Лядов микроавтобус «УАЗ» врезался в большегрузный автомобиль. При этом водитель «буханки» погиб. По сообщениям очевидцев, из-за этой аварии сотрудники ГИБДД перекрыли движение, и на трассе возникла пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU