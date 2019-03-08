В Прикамье на пожаре спасли шесть человек
Сообщение о пожаре поступило в пожарную часть города Чусовой Пермского края 8 марта. Горела квартира на первом этаже жилого дома по адресу: улица Школьная, 16.
- Когда приехали пожарные, наблюдалось открытое горение из окна первого этажа, подъезд находился в сильном задымлении, - рассказали чусовские пожарные.
На пожаре звеньями газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств, были спасены шесть человек.
Погибших нет, 95-летней хозяйке сгоревшей квартиры оказана медицинская помощь.
- Площадь пожара составила 3 квадратных метра, в тушении были задействованы 5 единиц техники и 14 человек личного состава, - сообщили в ведомстве.
В МЧС России призывают граждан строго соблюдать требования пожарной безопасности. Вот первые шаги, что нужно делать в экстренной ситуации:
- Сообщить о возгорании в дежурную часть пожарной охраны (01, с моб. 101);
- Вывести всех на улицу;
- Отключить электроэнергию;
- Принять посильные меры к тушению пожара;
- Встретить пожарные подразделения.
ИСТОЧНИК KP.RU