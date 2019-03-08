2019-03-08T17:45:55+03:00
Происшествия

В Прикамье на пожаре спасли шесть человек

8 марта в Чусовом загорелась квартира на первом этаже жилого дома
Вероника РАНГУЛОВА
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Погибших на пожаре нет. Причины возгорания устраняютсяПогибших на пожаре нет. Причины возгорания устраняютсяФото: архив "КП"
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Сообщение о пожаре поступило в пожарную часть города Чусовой Пермского края 8 марта. Горела квартира на первом этаже жилого дома по адресу: улица Школьная, 16.

- Когда приехали пожарные, наблюдалось открытое горение из окна первого этажа, подъезд находился в сильном задымлении, - рассказали чусовские пожарные.

На пожаре звеньями газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств, были спасены шесть человек.

Погибших нет, 95-летней хозяйке сгоревшей квартиры оказана медицинская помощь.

- Площадь пожара составила 3 квадратных метра, в тушении были задействованы 5 единиц техники и 14 человек личного состава, - сообщили в ведомстве.

В МЧС России призывают граждан строго соблюдать требования пожарной безопасности. Вот первые шаги, что нужно делать в экстренной ситуации:

- Сообщить о возгорании в дежурную часть пожарной охраны (01, с моб. 101);

- Вывести всех на улицу;

- Отключить электроэнергию;

- Принять посильные меры к тушению пожара;

- Встретить пожарные подразделения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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