2019-03-08T11:16:42+03:00
Происшествия

В Перми шесть лет колонии получил председатель ЖСК, который присвоил деньги пайщиков

Ущерб - более 38 миллионов рублей
Вероника РАНГУЛОВА
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Дело расследовало ГУ МВД России по Пермскому краюДело расследовало ГУ МВД России по Пермскому краюФото: архив "КП"
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В Пермском районном суде вынесли приговор председателю правления жилищно-строительного кооператива, которого признали виновным сразу по двум статьям УК - "Присвоение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере" и "Отмывание денежных средств".

Подробности уголовного дела сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Следователи установили, что учредитель ЖСК назначил своего давнего знакомого председателем правления и выдал ему доверенность, предоставив возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися как на счетах учредителя, так и компании.

При этом, никакого контроля за деятельностью преступника не осуществлялось.

Председатель ЖСК заключал с гражданами договоры об участии в ЖСК с целью последующего оформления договоров купли-продажи квартир. Полученные от граждан деньги он перечислял на счета учредителя либо организации.

- Однако при зачислении взносов он не указывал полную информацию о назначении платежа, чтобы исключить возможность идентифицировать суммы, внесенные по договорам, - пояснили в следствии. - Сообщая учредителю, что спроса на квартиры нет, он снимал денежные средства и присваивал их себе.

Кроме того, мужчина, заключая с клиентами договоры, указывал собственный расчетный счет для перевода средств.

Ущерб составил 38,4 миллиона рублей. Эти деньги преступник тратил на личный бизнес, совершив несколько не связанных со строительством финансовых операций.

Приговор суда - шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме этого, осужденный должен выплатить штраф в размере 1,2 млн рублей и возместить ущерб потерпевшим. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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