Из-за коммунальной аварии подтопило Южную дамбу в Перми
Праздничное утро в Перми началось с коммунальной аварии в Мотовилихинском районе города. Из-за прорыва сетей водоснабжения в районе домов на бульваре Гагарина произошел разлив воды.
В социальных сетях пермяки сообщают, что вода залила тротуар, который ведет к Южной дамбе, и вытекла на проезжую часть.
- На Южной дамбе со стороны Авторадио по тротуару бежит вода, - сообщают очевидцы. - Пешеходы, будьте аккуратнее. Вода уже вытекла на проезжую часть, водители будьте внимательнее.
В комментариях пермяки высказывают опасения, что "озеро" в ближайшее время может превратиться в настоящий каток. Будьте внимательны, проезжая данный участок дороги.
Тем временем, Пермская городская станции скорой помощи опубликовала статистику несчастных случаев, которые происходят из-за гололеда.
По их данным, только за один день, в среду, травмы получили 7 человек.
- Три человека доставлены в травмпункты, трое - госпитализировано, один человек от госпитализации отказался, - сообщили на городской станции. - У пострадавших ушибы, переломы рук, сотрясение мозга. Два человека получили черепно-мозговые травмы. И это только наша статистика, сколько пациентов обратились в лечебные учреждения самостоятельно, мы не знаем.
ИСТОЧНИК KP.RU