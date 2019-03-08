2019-03-08T11:01:57+03:00
Общество

Из-за коммунальной аварии подтопило Южную дамбу в Перми

Водители беспокоятся, что здесь может образоваться катушка
Вероника РАНГУЛОВА
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Праздничное утро в Перми началось с коммунальной аварии в Мотовилихинском районе города. Из-за прорыва сетей водоснабжения в районе домов на бульваре Гагарина произошел разлив воды.

В социальных сетях пермяки сообщают, что вода залила тротуар, который ведет к Южной дамбе, и вытекла на проезжую часть.

- На Южной дамбе со стороны Авторадио по тротуару бежит вода, - сообщают очевидцы. - Пешеходы, будьте аккуратнее. Вода уже вытекла на проезжую часть, водители будьте внимательнее.

В комментариях пермяки высказывают опасения, что "озеро" в ближайшее время может превратиться в настоящий каток. Будьте внимательны, проезжая данный участок дороги.

Тем временем, Пермская городская станции скорой помощи опубликовала статистику несчастных случаев, которые происходят из-за гололеда.

По их данным, только за один день, в среду, травмы получили 7 человек.

- Три человека доставлены в травмпункты, трое - госпитализировано, один человек от госпитализации отказался, - сообщили на городской станции. - У пострадавших ушибы, переломы рук, сотрясение мозга. Два человека получили черепно-мозговые травмы. И это только наша статистика, сколько пациентов обратились в лечебные учреждения самостоятельно, мы не знаем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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