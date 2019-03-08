2019-03-08T09:56:26+03:00
Происшествия

"Избил, поджег, а потом вызвал "скорую". Задержан пермяк, который причинил смертельные травмы своей жене

Женщина скончалась в больнице
Вероника РАНГУЛОВА
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Решается вопрос об аресте подозреваемогоРешается вопрос об аресте подозреваемогоФото: архив "КП"
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Страшное преступление было совершено еще 16 января в одной из квартир дома по улице Краснополянская (это Свердловский район Перми).

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении 61-летнего мужчины по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сопряженного с особой жестокостью, повлекшее смерть потерпевшего".

В тот день мужчина был сильно пьян, сначала он избил свою 63-летнюю гражданскую жену, а потом поджег зажигалкой ее одежду. В результате женщина получила ожоги лица и тела.

Преступник сам потушил горящую одежду и побежал к соседям за помощью. Жители дома вызвали "скорую", потерпевшую госпитализировали, но 22 января женщина скончалась в больнице от полученных ожогов.

- Пытаясь избежать ответственности, подозреваемый утверждал, что возгорание одежды потерпевшей произошло в результате несчастного случая, во время заправки бензиновой зажигалки, - рассказали следователи. - Но были собраны доказательства вины подозреваемого, и он сознался в преступлении.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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