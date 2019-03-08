2019-03-08T08:49:11+03:00
Общество

Куда пермякам жаловаться на снег, который не убирают во дворах и с крыш домов

Информация о плохой уборке передается в прокуратуру
Вероника РАНГУЛОВА
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Самый популярный пост в соцсетях последних недель - фото неубранного снега. И если проезжую часть еще чистят, во дворах жилых домов - завалы. А с крыш - свисают сосульки и пласты снега.

Как сообщили в администрации Перми, вся информация о плохой уборке снега передается в прокуратуру и в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края. Только с начала марта администрации районов города и городской департамент ЖКХ составили 145 протоколов в отношении К и ТСЖ за некачественную уборку. Управляющие организации должны устранить нарушения в экстренном порядке.

В феврале и начале марта в Перми выпало рекордное количество осадков.

- Ежедневно подрядные организации вывозят около 13-15 тысяч кубометров снега, с начала зимы – более 840 тысяч кубометров снега, - сообщили в администрации. - Ежедневно снегоуборочные машины делают около 1000 рейсов на полигоны.

Только за первые дни марта было обследовано 5625 многоквартирных домов. Так, было выявлено 1118 нарушений состояния дворов и 973 нарушений состояния кровли. Повторные обследования показали, что процент устранения нарушений составляет порядка 63%. По остальным нарушениям применяются меры административного воздействия.

- О нарушениях нормативного состояния территории Дзержинского, Ленинского и Свердловского районов сфере благоустройства можно сообщить по телефону: 212-78-01 (режим работы АТИ: с 9.00 до 18.00 в пн-чт, с 9.00 до 17.00 в пт, обед с 13.00 до 14.00).

ИСТОЧНИК KP.RU

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