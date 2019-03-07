2019-03-07T17:25:18+03:00
Общество

Денис Мацуев пригласил в Пермь 100 молодых музыкантов

Их возраст не превышает 28 лет
Андрей МАТЛИН
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Выступление пианиста покажут в прямом эфире. Фото: Пермская филармония.Выступление пианиста покажут в прямом эфире. Фото: Пермская филармония.
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С 15 по 18 марта в Пермской филармонии пройдет IX международный фестиваль пианиста Дениса Мацуева. Перед пермяками выступят известные музыканты со всей страны. Особенностью нынешнего сезона станет выступление молодежного симфонического оркестра. Он состоит из 100 музыкантов, чей возраст не превышает 28 лет.

Фестиваль откроется большим симфоническим концертом. В исполнении известных музыкантов и представителей молодого поколения прозвучат шедевры классической музыки.

16 марта перед пермяками выступят музыканты Российского национального молодежного симфонического оркестра. Этот коллектив родился буквально год назад: в результате жесткого отбора на всероссийском конкурсе в оркестр вошли 100 музыкантов из 27 регионов страны в возрасте от 20 до 28 лет.

Прозвучат популярные виртуозные сочинения для солирующих инструментов с оркестром - арфы, флейты, скрипки, фортепьяно.

17 марта состоится сольный концерт Дениса Мацуева. Он исполнит произведения Бетховена, Рахманинова, Чайковского, Прокофьева.

Фестиваль завершится феерической программой «И классика и джаз», главным участником которой станет звезда мировой сцены, народный артист России Денис Мацуев. Закрытие фестиваля будет транслироваться на сайте filarmonia.online в прямом эфире. Начало трансляции -18 марта в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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