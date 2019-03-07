2019-03-07T17:12:41+03:00
Происшествия

В Перми из-за аварии со смертельным исходом пришлось перекрыть Восточный обход

ДТП произошло на кольце возле Лядов
Андрей МАТЛИН
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Фото: группа ВКонтакте «ЧП ДТП Пермь».Фото: группа ВКонтакте «ЧП ДТП Пермь».
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Сегодня днем на Восточном обходе в Перми случилось смертельное ДТП, из-за которого пришлось перекрыть трассу, ведущую в направлении на Левшино. На кольце-развязке возле Лядов микроавтобус «УАЗ» врезался в большегрузный автомобиль. При этом водитель «буханки» погиб.

По сообщениям очевидцев, из-за этой аварии сотрудники ГИБДД перекрыли движение, и на трассе возникла пробка.

- Обе стороны перекрыли, всех после моста отправляют через Левшино, - написал один из пользователей страницы ВКонтакте «ЧП ДТП Пермь».

Мы уже писали о том, что в Прикамье женщина на «Гетце» врезалась в КамАЗ, и в результате ДТП пассажир легковушки погиб. Сама виновница аварии с многочисленными травмами головы и тела госпитализирована в больницу. Авария произошла вчера около 10.30 утра в Пермском районе. 63-летняя женщина двигалась по дороге Пермь - Екатеринбург на автомобиле «Хёндай Гетс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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