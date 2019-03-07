2019-03-07T14:59:43+03:00
Происшествия

Спустя 9 лет в Перми осудили насильника, который надругался над 77-летней пенсионеркой

Ему дали 10 лет
Андрей МАТЛИН
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Суд ждал насильника 9 лет.Суд ждал насильника 9 лет.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Долгое время это преступление не удавалось раскрыть.

В ноябре 2010 года в своей квартире подверглась насилию 77-летняя пермячка. Она открыла дверь незнакомому парню. Он ворвался внутрь, надругался над пожилой женщиной, а затем ограбил ее.

И вот, наконец, возмездие настигло насильника.

- 27-летний пермяк выследил женщину у подъезда дома в Дзержинском районе, - рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. – Потом позвонил в ее квартиру, когда она открыла дверь, проник в ее жилище, где изнасиловал потерпевшую, похитил ее имущество и скрылся с места преступления.

Преступнику теперь исполнилось 36 лет, на свободу он выйдет, когда ему исполнится 46 - Дзержинский суд приговорил его к 10 годам колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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