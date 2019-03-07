Подарки новорождённым в Прикамье начнут выдавать в День защиты детей

СЕГОДНЯ 14:52 2019-03-07T14:52:30+03:00

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Сегодня, 7 марта, на заседании Правительства Пермского края обсудили вопрос о проведении в Прикамье акции «Подарок новорождённому» в период с 2019 по 2021 годы.

Как отметил в своей вступительной речи губернатор Максим Решетников, акция в этом году будет реализована, с 1 июня планируется выдача подарков. «При этом получат его родители всех малышей, которые родились в этом году, – пояснил глава Прикамья. – Законодательное собрание сейчас рассматривает поправки в бюджет. Самый сложный вопрос - это наполнение подарка. Я попросил Министерство социального развития максимально широко это обсудить, при этом сразу надо сказать: какое бы решение мы ни приняли, мы всегда можем вернуться к его обсуждению, посмотреть, как люди реагируют».

По данным министерства социального развития, в 2019 году ожидается появление не менее 27 тысяч новорождённых. «Предлагаем обеспечивать каждого ребёнка набором, в составе которого детское одеяло, комплект детского постельного белья, полотенце-уголок для купания, тёплые пелёнки. Подарок будет упакован в коробку с символикой Пермского края, в нём также будет поздравительная открытка», – рассказал глава минсоцразвития Павел Фокин. По его словам, родители смогут заранее рассчитывать на предстоящий подарок и сэкономить деньги при покупке вещей.

Министр соцразвития отметил, что подарок можно будет получить в органах ЗАГСа Пермского края. Однако губернатор попросил продумать систему выдачи наборов, поскольку вышеперечисленные составляющие подарка могут понадобиться родителям и новорождённому раньше, чем они придут в ЗАГС за свидетельством о рождении. «Хорошо бы, чтобы к моменту, когда малыш будет дома, эти вещи уже были под рукой, – отметил Максим Решетников. – Как правило, в ЗАГС приходят в течение месяца, когда с именем определились. Давайте посмотрим, может, мы дадим возможность родителям получать подарок в роддоме или по справке из роддома, чтобы людям было максимально удобно. Важно, чтобы, в случае чего, подарок могли получить и бабушки, и дедушки, если родители заняты».

Председатель региональной общественной организации «Многодетные Пермского края» Ирина Ермакова, в свою очередь, предложила дополнить состав подарочного набора информационной брошюрой «Коротко о важном». «Я всегда вспоминаю пап, которые приходят ко мне с дикими глазами и говорят: «Мне надо всё получить, куда мне идти?», - пояснила она. - Мы выпускаем такие буклеты и выдаем через ЗАГСы родителям, которые приходят за свидетельством о рождении третьего и последующего ребёнка, но я думаю, такие материалы будут полезны и людям, ставшим родителями впервые».

Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова предложила также внести в брошюру информацию о прививках для детей первого года жизни. Кроме того, по её словам приятным дополнением к подарку был бы памятный сувенир с символикой Прикамья и упоминанием того, что ребёнок родился в Пермском крае.

Губернатор Максим Решетников предложения одобрил и поручил Министерству социального развития в ближайшее время обсудить создание такой информационной брошюры и памятного сувенира.

Напомним, в конце прошлого года Правительство РФ утвердило план проведения проекта «Десятилетие детства». В рамках этой программы и реализации нацпроекта «Демография» и родилась инициатива «Подарок новорождённому», которая призвана, в частности, дополнительно стимулировать рождаемость. В Прикамье на проведение акции в течение ближайших трёх лет в бюджете края заложено 240 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU