«Скорая помощь»: 7 человек получили травмы из-за гололеда в Перми

СЕГОДНЯ 14:32 2019-03-07T14:32:40+03:00

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Пермская городская станции скорой помощи опубликовала статистику несчастных случаев, которые произошли 6 марта из-за гололеда.

По их данным, в среду травмы получили 7 человек.

- Три человека доставлены в травмпункты, трое - госпитализировано, один человек от госпитализации отказался, - сообщили на городской станции. - У пострадавших ушибы, переломы рук, сотрясение мозга. Два человека получили черепно-мозговые травмы. И это только наша статистика, сколько пациентов обратились в лечебные учреждения самостоятельно, мы не знаем.

Ранее мы писали, что в центре Перми снег с крыши повредил несколько машин, припаркованных у дома. Пострадали, по меньшей мере, четыре автомобиля. В администрации Свердловского района уточнили, что снег упал крыши пристроя подстанции на Тимирязева. 26а. На место выехали представители компании, они работают над уборкой снега с дороги. Администрация района составит на компанию административный протокол за ненормативное содержание кровли.

ИСТОЧНИК KP.RU