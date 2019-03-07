«Может по улицам в каске ходить?» В соцсетях опубликовали фото, на котором с крыши дома Перми свисают перила

СЕГОДНЯ 13:41 2019-03-07T13:41:33+03:00

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В паблике «Подслушано Пермь» появилась фотография дома на Комсомольском проспекте.

- Висят металлические перила, метра 3, - пишет автор. - Также все валится с крыши. В общем, будьте аккуратнее.

В комментариях пермяки возмущаются: «Может по улицам в каске ходить?», «Жесть, сегодня еще ветер сильный», «Ой, что только с этих крыш не валится! Обычное дело!».

Ранее мы посмотрели, что в соцсетях пишут про уборку снега пермяки. Картина получилась печальная. Над головой угрожающе нависают сосульки, с крыш регулярно сходит льдины, а под ногами прохожих и колесами авто уже несколько дней мешается каша из песка и снега. Снег попросту не убирают — сбрасывают с крыш и оставляют лежать на тротуаре. Пешеходам приходится идти друг за другом «гуськом», иначе ширина тротуара не позволяет.

ИСТОЧНИК KP.RU