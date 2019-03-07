Житель Прикамья осужден за двойное убийство

СЕГОДНЯ 13:40 2019-03-07T13:40:21+03:00

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25-летний житель Красновишерского района признан виновным в двойном убийстве и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

29 ноября 2017 года молодой человек выпивал вместе 48-летней женщиной и 38-летним мужчиной. Во время застолья он поругался с дамой, достал нож и стал наносить ей удары ножом. Второй мужчина застал молодого человека на месте преступления. Свидетель убийства попытался скрыться, но молодой человек его догнал и повалил на пол. Взял кирпич, который лежал в коридоре квартиры и стал бить им по голове и теле мужчины. От полученных травм оба потерпевших скончались.

Кроме того, в ночь на 19 октября 2017 года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения в посёлке Мутиха Красновишерского района, выстрелил в спину из охотничьего ружья 25-летнему знакомому, после чего скрылся с места совершения преступления.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU