Третий Пермский международный марафон пройдет в начале сентября

СЕГОДНЯ 12:54 2019-03-07T12:54:26+03:00

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Популярный легкоатлетические соревнования состоятся 7-8 сентября. Уже в ближайшее время будет открыта регистрация участников.

- В этом году спортсменов и любителей бега ждет много новшеств, - сообщили в городском комитете по физической культуре и спорту. - Так, например, планируется открыть уже 10 тысяч слотов на разные дистанции. Кроме того, появится отдельный забег для детей.

Планируется, что трасса будет сертифицирована представителем Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Это значит, что установленный рекорд будет официально признан.

В то же самое время сама трасса будет изменена в связи с реконструкцией Комсомольского проспекта, но она по-прежнему пройдет по центру города.

Напомним, что в прошлом году в марафоне приняли участие 7,2 тысячи спортсменов. Абсолютными победителями марафона прошлого года на дистанции 42,195 км стали Юрий Чечун из Тольятти и Алина Прокопьева из Чебоксар. Абсолютными победителями на полумарафонской дистанции – пермяки Андрей Смирной и Олеся Нургалиева.

ИСТОЧНИК KP.RU