В Прикамье женщина на «Гетце» врезалась в КамАЗ, пассажир легковушки погиб

СЕГОДНЯ 12:39 2019-03-07T12:39:51+03:00

Сама виновница аварии с многочисленными травмами головы и тела госпитализирована в больницу

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Авария произошла накануне около 10.30 утра в Пермском районе. 63-летняя женщина двигалась по дороге Пермь - Екатеринбург на автомобиле «Хёндай Гетс».

- По предварительным данным, на 48 км трассы женщина-водитель выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с КамАЗом, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - В результате дорожно-транспортного происшествия 57-летний пассажир легковушки рождения получил смертельную травму.

Сама виновница ДТП с многочисленными травмами головы и тела была госпитализирована в больницу. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Тем временем, пермские госавтоинспекторы разыскивают водителя, который сбил во дворе дома 17-летнего юношу. Авария произошла 4 февраля около 7.05 в Индустриальном районе Перми. Во дворе дома №11 водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на 17-летнего юношу. Пешеход получил травмы, а водитель не только не оказал помощь подростку, но и скрылся с места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU