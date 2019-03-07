В Перми госпитализировали детей из детского садика с диагнозом «сальмонеллез»

СЕГОДНЯ 10:32 2019-03-07T10:43:11+03:00

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В конце февраля в пермском детском садике «Зодчий», расположенном в Индустриальном районе, случилось ЧП: сразу трех воспитанников детсадика положили в инфекционную больницу. У них был обнаружен сальмонеллез – тяжелое инфекционное заболевание, которое, как правило, требует госпитализации. Заболеть им можно, если употреблять несвежие или недостаточно проваренные молочные, мясные продукты, овощи.

В первый рабочий день после мужского праздника детишки пришли в садик. И трое из них почувствовали себя плохо: у них резко поднялась температура, началась рвота, диарея.

- С 24 по 26 февраля у воспитанников центра развития ребенка «Зодчий» было зафиксировано три случая заболевания сальмонеллезом, - подтвердили в городской администрации Перми. - Департамент образования проводит по этому поводу собственную проверку. Сотрудниками управления Роспотребнадзора по Пермскому краю начато эпидемиологическое расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU