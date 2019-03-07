2019-03-07T06:49:56+03:00
Общество

В Прикамье закрыли детский сад с гнилой крышей

Дети, ходившие в садик, подвергались опасности
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По требованию прокуратуры в Осе закрыт детский сад «Центр развития ребенка – Детский сад «Лира».

Дети, ходившие в это дошкольное заведение, подвергались опасности. На чердаке деревянные балки прогнили. А деревянная крыша здания была вся в трещинах.

Проведенная экспертиза показала, что пребывание людей в здании опасно для жизни и здоровья.

Прокуратура Осинского района обратилась в суд о запрете деятельности детского сада. Райсуд иск удовлетворил, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Ранее мы писали, что в центре Перми неубранный снег с крыши многоэтажного дома по ул. Островского,69 упал прямо на припаркованные около здания машины. По меньшей мере, четыре авто оказались завалены снегом. На фотографии видно, что у одной из машин сильно погнута крыша. Кроме того, в Перми в снегу застряли 25 машин «Скорой помощи» за месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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