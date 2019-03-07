В Перми водитель, насмерть сбивший корову, подал в суд на владельца животного

СЕГОДНЯ 06:33 2019-03-07T06:33:57+03:00

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Необычное дело рассматривается в Кировском районном суде. 19 февраля житель Перми подал в суд на владельца коровы. Он требует возмещения ущерба за испорченный автомобиль.

Как следует из материалов дела, в Перми произошло дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль врезался в корову. В результате дорожно-транспортного происшествия, машина получила значительные повреждения, а корова погибла. Но водитель считает, что владелец животного должен возместить причиненный ущерб.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 20 марта, сообщается на сайте Кировского районного суда.

Тем временем, бездомный мини-пиг Ганик, которого поместили в пермский собачий приют, стал вожаком стаи. Теперь он использует собак вместо лежанки. Мы уже писали, что на станции скорой помощи для животных «Антидогхантер» в Перми поселился новый обитатель: 7-месячный карликовый поросенок по кличке Ганик Пиг Ас. Поскольку специального «поросячьего» приюта в Перми нет, Ганика пришлось поселить в питомник вместе с брошенными псами, которым потребовалось лечение. До тех пор, пока мини-пигу не найдут ответственного хозяина.

ИСТОЧНИК KP.RU