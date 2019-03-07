2019-03-07T06:23:23+03:00
Общество

Пермяк, получивший травму ноги в крымском аквапарке «Банановая республика», отсудил компенсацию

Мужчине сделали операцию
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Иван ВИСЛОВ
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Летом 2018 года пермяк вместе с семьей и друзьями посетил аквапарк «Банановая республика». Во время катания на горке «Косички» он получил травму правой ноги.

Мужчине пришлось обратиться в Сакскую райбольницу, где ему была оказана медицинская помощь и назначено лечение с последующим оперативным вмешательством.

- Получение травмы повлекло нарушение трудоспособности и утрату основного заработка, - сообщили в пресс-службе Кировского районного суда. - Им были понесены расходы на лечение. Мужчина обращался к ответчику с претензией, однако ответа не получил. Тогда он обратился в суд.

В иске к ООО «РИФ-Сервис» он потребовал компенсировать утраченный заработок, расходы по оплате лечении и по оплате проезда по маршруту Пермь - Евпатория, а также компенсацию морального вреда.

Ответчик заявил, что травму в аквапарке можно получить только в случае нарушения посетителем правил техники безопасности. Аквапарк проходит ежегодную экспертизу на соответствие установленным требованиям, никаких нарушений не было выявлено. По их мнению, первоначальная травма и последующий диагноз не взаимосвязаны. Медицинская помощь в аквапарке не оказывается ввиду отсутствия лицензии.

Но руководство аквапарка не представило суду доказательства того, что мужчина получил травму ноги вследствие нарушения правил безопасности. Поэтому суд пришел к выводу о получении травмы во время посещения аквапарка вследствие недостатков оказанной ответчиком услуги.

Таким образом, с ООО «РИФ-Сервис» взыскана компенсация морального вреда в сумме 10 тысяч рублей, утраченный заработок, расходы на лечение, штраф в сумме более 32 тысяч рублей, расходы по оплате услуг в размере 8 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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