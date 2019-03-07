В центре Перми снег с крыши повредил несколько машин, припаркованных у дома

СЕГОДНЯ 06:06 2019-03-07T10:42:25+03:00

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Резкое потепление, произошедшее накануне в Перми, стало причиной многих неприятностей. Очевидец написал, что неубранный снег с крыши многоэтажного дома по ул. Островского,69 упал прямо на припаркованные около здания машины. По меньшей мере, четыре авто оказались завалены снегом. На фотографии видно, что у одной из машин сильно погнута крыша.

В администрации Свердловского района уточнили, что снег упал крыши пристроя подстанции на Тимирязева. 26а. На место выехали представители компании, они работают над уборкой снега с дороги. Администрация района составит на компанию административный протокол за ненормативное содержание кровли.

- Кажется, хозяева еще не в курсе, - подписал фотографию автор снимка в паблике «ЧП ДТП Пермь».

В пресс-службе «Пермэнерго» отметили, что в связи с наступлением неустойчивой погоды и резкими перепадами температуры возрастает риск схода снега и наледи с крыш зданий, в том числе с электросетевых объектов.

Автовладельцев настоятельно просят не парковать рядом с энергообъектами свои транспортные средства, - говорится в обращении. - Это связано не только с сохранностью машин, подвергаемых опасности при сходе снега и льда с крыш. Вплотную припаркованные автомобили мешают сотрудникам оперативно-выездных бригад попасть на объект для проведения работ, что затягивает время восстановления электроснабжения потребителей в случае технологических нарушений.

Тем временем, в Перми в снегу застряли 25 машин «Скорой помощи» за месяц. И это только те автомобили, которых пришлось буксировать.

- Обычно зимой таких случаев от 5 до 20 за месяц, - говорит заместитель директора по оперативной работе Игорь Данилов. - Исключением была первая неделя 2017 года – тогда были обильные снегопады, коммунальные службы плохо справлялись с уборкой. В итоге у нас было порядка 200 случаев, время обслуживания сразу же выросло в разы

ИСТОЧНИК KP.RU