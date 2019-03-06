Ушел из жизни бывший ректор Пермского педагогического университета

СЕГОДНЯ 19:08 2019-03-06T19:08:09+03:00

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В ночь на 6 марта ушел из жизни Игорь Капцугович - доктор исторических наук, профессор, бывший ректор Пермского государственного педагогического университета.

Игорь Севастьянович возглавлял вуз 22 года, именно при нем пединститут получил статус университета.

- Мы потрясены случившимся. Скорбим. Помним, - сообщается на сайте университета.

Прощание состоится 9 марта с 10 до 13 часов в актовом зале IV корпуса (улица Пушкина, 42).

Игорь Капцугович родился 30 июня 1931 года в Минске. В 1954 году окончил историко-филологический факультет ПГУ. В 1963 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1975 – диссертацию на ученую степень доктора исторических наук. В 1978 ему было присвоено ученое звание профессора. Являлся академиком Гуманитарной академии.

С 1954 по 1963 работал ассистентом кафедры истории СССР в ПГУ. С 1964 года – заместитель декана, затем – декан исторического факультета. С августа 1979 года по декабрь 2001 – ректор Пермского государственного педагогического института.

ИСТОЧНИК KP.RU