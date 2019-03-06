В «Хохловке» пройдёт самое необычное сожжение Масленицы за все годы существования музея

СЕГОДНЯ 15:31 2019-03-06T15:31:42+03:00

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В воскресенье, 10 мая, с 16:00 в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» по традиции состоится прощание с Масленицей. Однако в отличие от предыдущих лет в этом году праздник пройдёт в вечернее время.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал, что задача региональных властей сделать так, чтобы в «Хохловку» вновь и вновь возвращались гости. В музее под открытым небом уже появились стилизованные остановки, новые тёплые туалеты. Также пермяки и гости из других регионов во время празднования Масленицы смогут протестировать новый визит-центр.

Все архитектурные памятники музея – Изба Кудымова, Гумно с овином, Богородицкая церковь, Сторожевая башня, Колокольня, Охотничье становье – наполнятся жизнью, музыкой и историей. Так, в избе Баяндиных-Баталовых, где работает выставка «От поля льна до полотна», посетители смогут увидеть процесс превращения льна в готовую ткань, познакомиться с традициями, связанными с ткачеством и прядением, узнать, какие приметы и святые покровители были у ткачих.

В каждом памятнике деревянного зодчества будет звучать музыка. Например, в Церкви Преображения выступит «Триголос». В избе Светлакова развернутся песни под гармонь от этнографического коллектива «Родные напевы» из села Буб, а рядом с усадьбой Васильевых – пляски под баян и частушки.

Радовать посетителей своим творчеством будут коллективы со всего края: «Тишина», «Вечорка», «Мича асыв» («Ясное утро»), «Лымдорчача»(«Подснежник»), «Кукушка», «Верхокамье», «Забава», «Околинка», «Горница», «Благовесть», «Соловейка», «Озарение», «Камушка», «Раздолье» и многие другие.

Народные мастера продемонстрируют свое искусство в гончарном ремесле, росписи, плетении из лозы, изготовлении народной куклы, деревянных игрушек, ткачестве и вышивке, вязании и набойке, обработке бересты и камня.

Каждый участник праздника сможет поучаствовать в весёлых народных играх, проявить свои таланты, способности и умения на интерактивных площадках от клубов исторической реконструкции «Уральские белки» и «Восточный рубеж», покататься на собачьих упряжках, посмотреть на соколиную охоту.

Среди традиционных масленичных забав – взятие снежного городка с клубом «Пермская застава», масленичный столб с подарками, катание с горы и на санях, запряженных тройками лошадей.

Кроме того, гости музея смогут полакомиться вкусными блинами, а также другими продуктами от пермских фермеров.

В 18:30 масленичный хоровод соберёт всех посетителей «Хохловки» и приведёт к главному событию мероприятия – сожжению Масленицы. В этом году традиционный обряд превратится в необычное шоу.

Стоит отметить, что архитектурно-этнографический музей начнёт работать уже с 12:00. Гостей там будут ждать народные мастера, ярмарочные ряды, на которых можно будет купить угощение и сувениры.

Более подробную информацию можно найти на сайте Министерства культуры Пермского края.

О других масленичных мероприятиях, которые пройдут в Перми, можно прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU