Прикамские школьники заняли первое место на Интеллектуальной олимпиаде ПФО

СЕГОДНЯ 15:19 2019-03-06T15:19:06+03:00

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В городе Йошкар-Ола республики Марий Эл завершилась IV Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа среди школьников, в которой в одном из соревнований первое место заняли старшеклассники из Прикамья.

В рамках Олимпиады прошли четыре вида соревнований: «Робототехника», «Программирование», «Решение изобретательских задач» и «Что? Где? Когда?». В каждом направлении были определены победители. Команда из Пермского края стала лучшей в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», на втором месте – сборная Ульяновской области, на третьем – ребята из Кировской области.

Участников Интеллектуальной олимпиады ПФО поздравил заместитель полномочного представителя Президента России Олег Машковцев. Он отметил, что на финал попали самые эрудированные школьники: «В 2019 году вас отобрали из 25,5 тысяч участников данного проекта. И это на 8 тысяч человек больше, чем в прошлом году. Сегодня в зале собрались самые лучшие. И мы убедились в том, что ваш интеллектуальный уровень чрезвычайно высок».

Всего в Йошкар Олу съехались 168 самых эрудированных старшеклассников из всех регионов Приволжья. Все они победители муниципальных и региональных отборочных соревнований.

Отметим, окружной общественный проект Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа реализуется по инициативе участников Молодёжного форума «iВолга» при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Основная цель олимпиады – интеллектуальное развитие школьников и привлечение их к научно-инновационной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU