2019-03-06T15:05:31+03:00
Спорт

Руководство пермского «Молота» ищет нового главного тренера

Процедура расторжения с Вячеславом Долишней и его помощниками завершена
Константин КЯКИНЕН
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фото: ХК "Молот-Прикамье"фото: ХК "Молот-Прикамье"
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Как уже писала «КП», тренерский штаб «Молота-Прикамье» в полном составе отправлен в отставку. Сегодня стало известно, что процедура расторжения контрактов завершена.

- Это ожидаемое и логичное решение, – прокомментировал увольнение президент клуба Герман Третьяков. – Было бы странно, учитывая итоги сезона, если бы мы приняли иное решение.

Сейчас уже началась подготовка к новому сезону ВХЛ: подбор нового тренерского коллектива и селекционная работа по составу команды. Часть спортсменов, которые выступали за пермский клуб в минувшем сезоне, ушли в отпуск, часть переходит в другие клубы.

- Нам предстоит большая работа – найти новый тренерский штаб, – сказал президент клуба. – Мы рассматриваем несколько кандидатур, в том числе пермяков.

Также Герман Третьяков сообщил, что клуб полностью выплатил зарплату игрокам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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