Полицейский пес Орфа поздравил пермячек с 8 марта

СЕГОДНЯ 14:50 2019-03-06T14:50:36+03:00

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В канун 8 марта полицейский лабрадор Орфа вместе со своим хозяином поздравлял прекрасную половину с Международным женским днем.

- Сотрудник полиции останавливал идущих по улице пермячек, желал им счастья, здоровья, удачи и хорошего настроения, а пес вручал женщинам тюльпаны, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Женщины были приятно удивлены такому неожиданному поздравлению.

Тем временем, в Прикамье девушка по фотографии опознала подозреваемого и позвонила в полицию. Полиция Пермского края выражает благодарность девушке, которая помогла в розыске подозреваемого в совершении убийства в Кизеле. По городу были расклеены фотографии 58-летнего мужчины, велись масштабные поиски подозреваемого в убийстве. Девушка на улице узнала в прохожем разыскиваемого преступника и позвонила в полицию. Во время разговора по сотовому телефону она передавала стражам порядка маршрут движения подозреваемого

ИСТОЧНИК KP.RU