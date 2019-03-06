В Перми в снегу застряли 25 машин «Скорой помощи» за месяц

СЕГОДНЯ 14:37 2019-03-06T14:37:49+03:00

И это только те автомобили, которых пришлось буксировать

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В Перми автомобили «Скорой помощи» застревали в снегу так, что не могли выбраться без посторонней помощи. Это только случаи с отметкой в карте вызова о буксовке.

- Обычно зимой таких случаев от 5 до 20 за месяц, - говорит заместитель директора по оперативной работе Игорь Данилов. - Исключением была первая неделя 2017 года – тогда были обильные снегопады, коммунальные службы плохо справлялись с уборкой. В итоге у нас было порядка 200 случаев, время обслуживания сразу же выросло в разы. Мы перестали успевать на неотложные и с трудом успевали даже на экстренные вызовы.

В пресс-службе ведомства просят пермяков обращаться на портал «Управляем вместе» и обслуживающие организации с требованием очистить дворы.

Тем временем, пермские перевозчики подают иски к городскому департаменту транспорта. Сумма исков уже превышает 10 млн рублей

ИСТОЧНИК KP.RU