2019-03-06T14:37:49+03:00
Общество

В Перми в снегу застряли 25 машин «Скорой помощи» за месяц

И это только те автомобили, которых пришлось буксировать
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: ПОДСЛУШАНО ЧЕРНУШКАфото: ПОДСЛУШАНО ЧЕРНУШКА
Изменить размер текста:

В Перми автомобили «Скорой помощи» застревали в снегу так, что не могли выбраться без посторонней помощи. Это только случаи с отметкой в карте вызова о буксовке.

- Обычно зимой таких случаев от 5 до 20 за месяц, - говорит заместитель директора по оперативной работе Игорь Данилов. - Исключением была первая неделя 2017 года – тогда были обильные снегопады, коммунальные службы плохо справлялись с уборкой. В итоге у нас было порядка 200 случаев, время обслуживания сразу же выросло в разы. Мы перестали успевать на неотложные и с трудом успевали даже на экстренные вызовы.

В пресс-службе ведомства просят пермяков обращаться на портал «Управляем вместе» и обслуживающие организации с требованием очистить дворы.

Тем временем, пермские перевозчики подают иски к городскому департаменту транспорта. Сумма исков уже превышает 10 млн рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В «Хохловке» пройдёт самое необычное сожжение Масленицы за все годы существования музея
Прикамские школьники заняли первое место на Интеллектуальной олимпиаде ПФО
Руководство пермского «Молота» ищет нового главного тренера
Полицейский пес Орфа поздравил пермячек с 8 марта
В центре Перми полиция накрыла подпольное казино
Пермская пара лидирует в соревнованиях по фигурному катанию после короткой программы
В Перми более 200 собак муниципального приюта с начала года обрели хозяев
В Прикамье девушка по фотографии опознала подозреваемого и позвонила в полицию
В жилом доме на улице Ленина в Перми загорелся газовый котел
В Перми грабители пытались ограбить банкомат, но ушли ни с чем
В Перми слишком любопытный оператор сотовой связи отслеживал телефонные переговоры своих знакомых
Переносить остатки услуг теперь могут новые абоненты Tele2
В Перми 83-летнюю пенсионерку, которую избила и поцарапала кондуктор, могут привлечь к ответственности
Житель Прикамья, который задолжал по алиментам 700 тысяч рублей, отправится в колонию
В Перми в порыве ревности мужчина жестоко избил свою гражданскую жену
Пермские перевозчики подают иски к городскому департаменту транспорта
«Ушла из дома, не закрыв дверь». В Прикамье третьи сутки ищут 23-летнюю девушку
Прикамский спортсмен Владислав Киселев завоевал «серебро» Всемирной Универсиады