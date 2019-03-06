В Перми в снегу застряли 25 машин «Скорой помощи» за месяц
В Перми автомобили «Скорой помощи» застревали в снегу так, что не могли выбраться без посторонней помощи. Это только случаи с отметкой в карте вызова о буксовке.
- Обычно зимой таких случаев от 5 до 20 за месяц, - говорит заместитель директора по оперативной работе Игорь Данилов. - Исключением была первая неделя 2017 года – тогда были обильные снегопады, коммунальные службы плохо справлялись с уборкой. В итоге у нас было порядка 200 случаев, время обслуживания сразу же выросло в разы. Мы перестали успевать на неотложные и с трудом успевали даже на экстренные вызовы.
В пресс-службе ведомства просят пермяков обращаться на портал «Управляем вместе» и обслуживающие организации с требованием очистить дворы.
Тем временем, пермские перевозчики подают иски к городскому департаменту транспорта. Сумма исков уже превышает 10 млн рублей
ИСТОЧНИК KP.RU